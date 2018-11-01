В Бресте водитель легковушки сбил на переходе школьника

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе школьника, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 октября около 17.30. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд-Фокус" был 42-летний брестчанин. Напротив одного из домов по ул. Красногвардейская водитель сбил школьника, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии девятилетний ребенок получил травмы. Он госпитализирован в детскую областную больницу. Проводится проверка.
В ГАИ призвали водителей в связи со школьными каникулами быть более внимательными при проезде пешеходных переходов, остановочных пунктов и перекрестков.-0-
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