В Бресте водитель маршрутки провел около месяца в больнице после дорожного конфликта с коллегой

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель маршрутного такси в драке со своим коллегой получил тяжелые травмы головы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Конфликтная ситуация между водителями маршрутных такси произошла в утренний час-пик 27 июля. По данным следствия, 40-летний мужчина не менее трех раз ударил кулаком по голове своего 41-летнего оппонента. Пострадавший был госпитализирован, около месяца он провел в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении обидчика Брестским межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Свои действия подозреваемый объяснил тем, что второй водитель его "подрезал".

Следствие просит пассажиров этих маршруток, других очевидцев драки сообщить об этом по телефону: +375 (33) 600 55 88.-0-