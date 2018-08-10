В Бресте возбуждено уголовное дело на водителя "Урала", который сбил пешехода

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, сбившего пожилого пешехода, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла 29 июля после обеда. Автомобилем "Урал 4320" управлял 23-летний военнослужащий срочной службы. На перекрестке с трассой Р94 Брест-Томашовка водитель наехал на мужчину 1951 года рождения, шедшего по нерегулируемому переходу. Пострадавший был госпитализирован, но в тот же день сбежал из больницы. Однако вскоре пенсионер вновь обратился за медицинской помощью, 5 августа он скончался.

В отношении водителя грузовика Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.464 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-