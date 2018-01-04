В Бресте вынесен приговор по делу об убийстве таксиста

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня огласили приговор по резонансному уголовному делу об убийстве таксиста, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

В совершении преступления обвиняются трое - 31-летний житель агрогородка Чернавчицы Брестского района и двое неработающих жителей Лиды 1992 и 1993 годов рождения. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала всех троих виновными по п.п.6,12,15 ч.2 ст.139 (убийство), ч.3 ст.207 (разбой), ст.378 (хищение личных документов) УК Беларуси.

Самый младший из мужчин приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Его 25-летний подельник - к 23 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, старший участник преступления - к 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, с осужденных будет взыскана в солидарном порядке денежная компенсация морального ущерба в пользу потерпевших - матери и брата погибшего таксиста - по Br50 тыс. каждому.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде.

"Приговор постановлен в соответствии с позицией государственного обвинения, - прокомментировала итог судебного заседания начальник отдела прокуратуры Брестской области Елена Лещенко. - При назначении меры наказания учитывалась роль каждого в совершении преступления. Наибольший срок назначен обвиняемому, который являлся инициатором и организатором этого преступления. Обвиняемый, которому назначено 24 года лишения свободы, причинил наибольшее количество телесных повреждений. В то же время он раскаялся в содеянном и активно способствовал выявлению этого преступления, а оно было совершено в условиях неочевидности. В отношении обвиняемого, которому назначено 23 года лишения свободы, учитывалась наименьшая роль в совершении преступления".

Как сообщалось, тело работавшего таксистом 35-летнего жителя Бреста с признаками насильственной смерти было обнаружено 20 апреля в мелиоративном канале в Брестском районе. При себе у мужчины не было документов и ценных вещей. Его автомобиль был объявлен в розыск. В ходе проведения оперативно-разыскных и поисковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны лица, которые передвигались на машине погибшего. Установлено, что убийство водителя такси они спланировали и совершили, чтобы завладеть его автомобилем. Преступление было совершено поздно вечером 19 апреля на безлюдном участке проселочной трассы. Свою жертву убийцы душили, избивали руками, ногами и черенком от лопаты. Как позже установит экспертиза, потерпевшему было нанесено около 60 телесных повреждений. Чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело погибшего в мелиоративный канал, сожгли опознавательные знаки такси и документы водителя, завладев при этом его имуществом на сумму свыше Br11 тыс. Преступники были задержаны на территории Гродненской области.-0-