В Бресте задержали россиянку за попытку перемещения наркотиков через границу

27 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские cледователи устанавливают обстоятельства незаконного оборота наркотиков гражданкой России, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 26-летняя россиянка приобрела на территории Евросоюза не менее 1,1 г марихуаны. Опасное наркотическое вещество она спрятала в ручную кладь и 5 мая переместила его через границу в пункте таможенного оформления "Варшавский мост", следуя в качестве пассажира автомобиля.

Противоправные действия обвиняемой были выявлены сотрудниками Брестской таможни. При задержании у женщины были взяты образцы биосред, в результате исследования которых обнаружено содержание в ее организме наркотических веществ.

Действия россиянки квалифицированы следствием по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств) Уголовного кодекса. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.-0-