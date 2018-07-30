В Брестской области 29 июля утонули четыре человека

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства утопления четырех человек в Брестской области 29 июля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Печальную статистику в этот день открыл житель Березовского района 1986 года рождения, который примерно в 16.10 утонул в местном водоеме во время купания. Похожая трагедия произошла на озере в Бресте, где в 17.50 в присутствии знакомых утонул житель Дрогичина 1984 года рождения. Буквально в это же время при схожих обстоятельствах в Ивановском районе погиб 35-летний местный житель. А примерно в 18.35 в водоеме на территории Ляховичского района на глазах у знакомых утонул житель Барановичей 1956 года рождения.

Предварительно, все жертвы воды находились в состоянии алкогольного опьянения. По фактам происшествий проводятся проверки, следователями назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-