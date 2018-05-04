4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области годовалая девочка выпала из окна, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Девочка выпала из открытого окна на первом этаже. Под окном была бетонная дорожка. По предварительным данным, мама отвлеклась всего на несколько секунд, пока малышка стояла на стуле вблизи окна. После падения ее госпитализировали. Сейчас состояние ребенка стабильное, но тяжелое.

Юлия Гончарова отметила, что семья характеризуется как положительная, без асоциальных и прочих девиаций.

Официальный представитель Следственного комитета добавила, что в Брестской области это уже не первый случай падения детей из окна за последние недели. В связи с этим следователи в очередной раз напоминают о безопасности. Маленьких детей не стоит подпускать к окнам, при необходимости стоит подумать о возможных запирающих устройствах. Детям постарше важно объяснять, какую опасность таит в себе высота.-0-