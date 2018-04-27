27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области по фактам насилия в семьях за январь-март возбуждено 83 уголовных дела, сообщили БЕЛТА в прокуратуре региона.

Уголовные дела возбуждались за угрозу убийством или причинением тяжких телесных повреждений, умышленное причинение легкого телесного повреждения, истязание. Это более 65% всех зарегистрированных преступлений такого характера. От умышленных насильственных действий семейных агрессоров пострадали 83 человека, в том числе 54 женщины, 13 пожилых людей и двое детей. За этот же период по инициативе прокуроров к административной ответственности за насилие в семьях привлечено 123 человека.

Тем не менее предупредительный эффект достигнут не во всех случаях, отметили в прокуратуре. Были факты, когда после осуждения или привлечения к административной ответственности насилие в семьях продолжалось, присутствовала высокая вероятность повторения. Особого внимания требовали граждане, которые длительно не работали, вели иждивенческий образ жизни, существовали за счет заработка своих жертв (пенсий пожилых родителей, пособий по уходу за детьми, инвалидности).

В частности, прокурор Жабинковского района во внесенном в райисполком представлении обратил внимание на необходимость принятия мер трудовой реабилитации безработного жителя района, который в декабре 2017 года был осужден к штрафу за причинение телесных повреждений престарелой матери. Тот факт, что после вступления приговора в силу осужденный не трудоустроился и не выплатил штраф, говорил об отсутствии стремления к законопослушному образу жизни. Барановичским межрайонным прокурором, прокурорами Дрогичинского, Ляховичского, Малоритского районов во внесенных в организации здравоохранения представлениях указано на необходимость исключить факты несвоевременного оказания наркологической помощи зависимым пациентам. Эти меры наряду с оказанием психологической, социальной, правовой помощи пострадавшим должны способствовать оздоровлению обстановки в семьях, считают в прокуратуре.

Результаты анализа эффективности мер по предупреждению насилия в семьях рассмотрены на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Брестской области. Принято решение о реализации ряда мероприятий по предупреждению семейного насилия. Так, отделам образования, спорта и туризма гор- и райисполкомов предстоит разобраться в причинах продолжающегося больше года социально опасного положения детей в семьях, где имели место случаи физического и психического насилия со стороны кого-то из членов семьи. Территориальным центрам социального обслуживания населения с участием других заинтересованных органов поручено уже до завершения первого полугодия провести выездные встречи с населением, женщинами и пожилыми, максимально довести до их сведения возможность оказания помощи в трудных жизненных ситуациях.-0-