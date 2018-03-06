В Брестской области установлены коррупционные проявления при учете рабочего времени

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области органами прокуратуры выявлены коррупционные проявления при учете рабочего времени, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Так, заместитель директора районного центра культуры в Иваново с ноября 2013 года по январь 2017 года более 20 дней находился за пределами Беларуси по делам, не связанным с работой. При этом руководителю была незаконно начислена заработная плата за это время в размере более Br350. На основании представления прокурора заместитель директора привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности.

Кроме того, в ходе проверок органы прокуратуры Брестской области выявили факты составления должностными лицами заведомо фиктивных трудовых соглашений и хищения денежных средств под видом выплаты премий, надбавок и заработной платы за работы, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме. В частности, в Лунинецком районе было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора музыкальной школы за начисление заработной платы лицам, фиктивно трудоустроенным на должности учителей и руководителей кружковой работы. По аналогичным основаниям уголовные дела в истекшем году возбудили Пинский межрайонный прокурор и прокурор Пружанского района.

Всего органы прокуратуры Брестской области в 2017 году за правонарушения коррупционной направленности, связанные с недостоверным учетом рабочего времени, привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности 61 руководителя.-0-