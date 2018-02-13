В Брестской области в январе отмечен рост ДТП

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области провела проверки исполнения органами ГАИ функций контроля за состоянием безопасности дорожного движения, законностью при ведении административных процессов, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Внимание органов прокуратуры к этой проблеме обусловлено ростом дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них. Так, в январе на территории региона произошло 50 ДТП (в январе 2017-го - 29), в которых погибли 7 (3) и травмированы 49 (31) человек. В том числе по вине пьяных водителей произошло 4 аварии. Половина дорожно-транспортных происшествий произошла с участием пешеходов, в том числе по их вине - 12 (в 2017-м - 8).

"Во время проверки выявлены нарушения и недостатки, влияющие на качество и эффективность проводимой работы по профилактике нарушений правил дорожного движения. В ряде случаев отсутствовала принципиальная позиция органов ГАИ, в том числе по привлечению виновных лиц к ответственности. Имеют место случаи неправильной квалификации совершенных административных правонарушений, что нередко является основанием для принесения прокурорами протестов на судебные постановления", - отметили в прокуратуре.

Так, в октябре 2017 года по постановлению начальника ОВД Ганцевичского райисполкома местный житель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.4 ст.18.13 КоАП (превышение водителем установленной скорости движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение). При назначении взыскания не было учтено, что до этого виновный уже 58 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 26 раз - за превышение установленной скорости движения. По протесту прокурора постановление было отменено. В настоящее время дело находится в суде на новом рассмотрении.

По результатам проверок внесено 13 представлений об устранении выявленных нарушений законодательства. Представление прокуратуры рассмотрено на заседании в УВД облисполкома с участием руководителей органов ГАИ, на котором были определены меры по более эффективному предупреждению нарушений правил дорожного движения.-0-