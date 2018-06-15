В Брестской области выявили схему уклонения от таможенных платежей

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси выявили схему уклонения от уплаты таможенных платежей: участники преступной группы задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Установлено, что белорусская фирма ввозила из Польши ткани с использованием льгот по уплате таможенных платежей. Льготы представлялись с целью экспорта товаров с территории Беларуси. Вместе с тем товары вовсе не вывозились, а реализовывались на территории Брестской области. Для сокрытия преступной деятельности участники группы придумали и реализовали схему документального прикрытия незаконных поставок тканей с использованием цепочки коммерческих структур России.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий на одном из складов Бреста таможенники зафиксировали разгрузку очередной партии товара. Здесь же были задержаны несколько участников преступной группы. Установлено 15 эпизодов незаконной деятельности, задержаны в разных регионах страны другие лица, причастные к реализации противоправной схемы.

Проведено свыше 40 обысков и 15 арестов на имущество. В результате изъята валюта, материальные ценности, документы, печати и штампы, подтверждающие противоправную деятельность. Стоимость имущества подозреваемых, на которое наложен арест, в общей сложности составляет более Br200 тыс.

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 231 УК Беларуси. Фигурантами дела выступают 16 граждан. Во время расследования уголовного дела будет дана правовая оценка и иным исследуемым эпизодам преступной деятельности.

Государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в крупном размере, по предварительной оценке, на сумму свыше Br100 тыс.-0-