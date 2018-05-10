В брестском парке упавшая ветка травмировала школьницу

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в парке упавшая ветка травмировала школьницу, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Спасателям 9 мая в 17.12 поступило сообщение, что в парке культуры и отдыха на палатку для торговли и пешеходную дорожку упала ветка дерева. В результате пострадала ученица одной из брестских школ 2007 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка госпитализирована в реанимационной отделение областной больницы.

Брест во второй половине дня накрыл грозовой фронт, ливень сопровождался сильным ветром. Пик непогоды пришелся на 17 часов. В течение 20 минут спасателям поступило пять сообщений о падении деревьев на проезжую часть, пешеходную дорожку, грузовой автомобиль, на дворовой территории. Работники МЧС распилили деревья, их уборкой займутся коммунальники.-0-