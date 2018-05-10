В брестском парке упавшая ветка травмировала школьницу

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в парке упавшая ветка травмировала школьницу, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Спасателям 9 мая в 17.12 поступило сообщение, что в парке культуры и отдыха на палатку для торговли и пешеходную дорожку упала ветка дерева. В результате пострадала ученица одной из брестских школ 2007 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка госпитализирована в реанимационной отделение областной больницы.
Брест во второй половине дня накрыл грозовой фронт, ливень сопровождался сильным ветром. Пик непогоды пришелся на 17 часов. В течение 20 минут спасателям поступило пять сообщений о падении деревьев на проезжую часть, пешеходную дорожку, грузовой автомобиль, на дворовой территории. Работники МЧС распилили деревья, их уборкой займутся коммунальники.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.395 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.019 BYN
|2.022 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN