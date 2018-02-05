В Брестском районе 90-летний пенсионер ушел в лес за дровами и заблудился

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сотрудники милиции совместно с пограничниками нашли заблудившегося в лесу 90-летнего мужчину, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.
Житель д. Рогозы 1928 года рождения ушел утром в лес за дровами. Когда к вечеру пенсионер не вернулся домой, тревогу забила соседка. Она сообщила об этом родственникам мужчины, которые проживают в областном центре.
На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, РОВД, пограничники со служебной собакой. Вначале поисковая группа обнаружила следы от тележки, с которой пенсионер ушел в лес. Благодаря верно взятому направлению вскоре удалось найти и пропавшего мужчину, который находился в 6 км от дома. Уставший и замерзший, он не смог объяснить правоохранителям, как заблудился.
Пенсионера доставили в больницу, после осмотра медиками он был отпущен домой.-0-
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