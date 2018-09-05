В Брестском районе легковушка протаранила забор частного дома

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе водитель легкового автомобиля протаранила забор частного дома, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла 5 сентября около 1.20 в деревне Борисы. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фиат Пунто" находилась 22-летняя жительница деревни Богданы. Девушка не справилась с управлением, выехала на обочину и протаранила забор частного дома. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и ее 19-летняя односельчанка, которая ехала на пассажирском сидении. Они госпитализированы в областную больницу.
Проводится проверка. Установлено, что права на управление транспортными средствами водитель получила в октябре 2017 года. У нее взята кровь на исследование.-0-
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