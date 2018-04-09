9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе маленькая девочка едва не погибла в искусственном водоеме, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской детской областной больницы Людмила Игнатчик.

Несчастный случай произошел 3 апреля в пригородной деревне Тельмы. За девочкой 2,9 года присматривала бабушка, мама в это время была на работе. Ребенок один играл во дворе дома, на территории которого находится искусственный водоем. В зимнее время малышка там играла на льду и по привычке ступила в пруд. Спустя время пострадавшую обнаружил ее дядя, вынес на берег и оказал первую помощь.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи доставила девочку в областную детскую больницу с признаками утопления, клинической смерти, сильного переохлаждения. "Мы были очень обеспокоены состоянием ребенка. Он был доставлен в бессознательном состоянии, были единичные сердечные сокращения, реакция зрачков на свет отсутствовала. Температура тела составляла всего 28 градусов. Благодаря действиям наших сотрудников девочка сейчас практически здорова, сохранена функция головного мозга", - рассказала Людмила Игнатчик.

В настоящее время пациентку перевели из реанимационного отделения в неврологическое, она идет на поправку.

Главврач больницы призывает взрослых проявлять повышенное внимание и осторожность при нахождении детей у воды, не оставлять их без присмотра.-0-