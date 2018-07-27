27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе мужчина погиб на строительстве церкви, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 25 июля около семи часов вечера в агрогородке Клейники. Житель Бреста 1955 года рождения выполнял работы на строящейся церкви. Находясь на деревянном настиле на высоте около 10 м, он сорвался и упал вниз. От полученных травм брестчанин скончался на месте.

"Установлено, что мужчина не был пристегнут страховочным тросом, хотя таковой имелся. В строительстве церкви он принимал участие добровольно и безвозмездно", - дополнил официальный представитель УСК. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-