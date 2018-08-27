27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе мужчина разбился, сорвавшись с крыши, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 25 августа примерно в 17.00 в агрогородке Знаменка. Брестчанин 1974 года рождения помогал своему знакомому строить дом. При выполнении работ на крыше мужчина упал со строительных лесов с высоты около 5 м. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался в первом часу ночи.

Брестский межрайонный отдел СК проводит проверку.-0-