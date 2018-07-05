В Брестском районе мужчина умер от побоев

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Происшествие случилось вечером 4 июля в агрогородке Томашовка. Вблизи одного из домов местные жители обнаружили лежащего на земле мужчину с телесными повреждениями. Им оказался житель соседней деревни Комаровка 1970 года рождения. К месту вызова прибыли медики и следственно-оперативная группа. Во время оказания неотложной медицинской помощи пострадавший скончался.

В результате оперативно-следственных действий было установлено, что в этот день в квартире, расположенной в одном из близлежащих домов, собиралась компания из пяти человек, в числе которых был и погибший. Мужчины употребляли спиртные напитки. Вечером того же дня еще один участник компании был госпитализирован в больницу также с телесными повреждениями.

Брестский МОСК по факту возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-