В Брестском районе на пилораме погиб сельчанин

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе местный житель смертельно травмирован на пилораме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 10 августа около 11.00 в деревне Вельямовичи. Житель Брестского района 1970 года рождения помогал в распилке древесины своему знакомому - индивидуальному предпринимателю 1967 года рождения. Пилорама находится во дворе дома ИП. В какой-то момент мужчина потерял равновесие, упал и был придавлен бревном. В результате сельчанин получил травмы, от которых скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Аналогичный случай произошел днем 11 августа в деревне Долки Пружанского района. По данным следствия, 38-летний мужчина помогал знакомому загружать дрова в грузовик и, оступившись, упал с кузова. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавший скончался в карете неотложки.

Районные отделы Следственного комитета проводят проверки, выясняют обстоятельства происшествий.-0-