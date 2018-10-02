В Брестском районе пассажирка автобуса пострадала в аварии с легковушкой

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла около полудня 1 октября. По предварительной информации, 62-летний местный житель на автомобиле "Шкода" ехал по дороге Н457 в сторону деревни Скоки. На перекрестке он столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадала 32-летняя брестчанка, пассажирка автобуса. Женщина госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы.
Проводится проверка, сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.-0-
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