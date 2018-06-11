В Брестском районе пьяный водитель сбил школьницу

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил школьницу, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 июня около 20.45 в пригородной деревне Черни. По предварительной версии, 37-летний местный житель управлял автомобилем "Опель Вектра". На перекрестке он выехал на встречную полосу и сбил стоявшую на обочине 14-летнюю брестчанку. В результате школьница получила телесные повреждения и госпитализирована в детскую областную больницу.

По предварительной информации, водитель в момент аварии был пьян, у него взята кровь на исследование. Он восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Во время разбирательства по факту ДТП на выручку водителю пришел его брат. Вел себя он неадекватно: нецензурно выражался, хватал правоохранителей за форменное обмундирование, всячески противодействовал оформлению аварии. В отношении мужчины применены физическая сила и спецсредства.-0-