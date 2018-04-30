30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе при ДТП погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 30 апреля около 00.18 на 11-м км автодороги Р-94. По предварительной информации, 28-летний житель деревни Томашовка на автомобиле ГАЗ наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.-0-