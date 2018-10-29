В Брестском районе приятель мужа похитил у предпринимательницы $11 тыс.

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе собутыльник мужа похитил у индивидуальной предпринимательницы крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Инцидент произошел 26 октября в деревне Малые Радваничи. Вернувшись вечером домой, 35-летняя местная жительница обнаружила пропажу $11,2 тыс. Женщина тут же обратилась в милицию. Сотрудники УВД и РОВД установили, что кражу после совместного распития спиртных напитков с мужем заявительницы совершил неработающий 42-летний брестчанин. Мужчина задержан. Часть похищенного изъята.
ОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества.-0-
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