В Брестском районе россиянина привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера в погранзоне

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянина привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера в погранзоне в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Вечером 14 марта в пограничной зоне вблизи д.Страдечь Брестского района местные жители сообщили пограничникам о неизвестном, который запускал квадрокоптер. "При разбирательстве выяснилось, что владелец летательного аппарата - 36-летний уроженец Москвы. Он ехал транзитом через Беларусь. Находясь в пограничной зоне, мужчина решил сделать несколько фотографий белорусского пейзажа с помощью квадрокоптера", - рассказали в Госпогранкомитете.
За нарушение пограничного режима, а именно за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы, иностранец привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 23.30 КоАП.-0-
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