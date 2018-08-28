28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе спасатели деблокировали водителя после лобового ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 августа около 17.30 вблизи д.Вулька-Заставская. По предварительной информации, 51-летний брестчанин на автомобиле "Опель Зафира" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат" под управлением 61-летнего жителя д.Заболотье.
Водитель "Фольксвагена" оказался заблокированным. В 17.56 работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. С травмами различной степени тяжести он доставлен в областную больницу.
В результате ДТП автомобили получили сильные механические повреждения.-0-
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