19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в ДТП пострадал 12-летний школьник, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Происшествие случилось 18 мая около 10.30 в агрогородке Чернавчицы. По предварительной версии, 25-летний житель Бреста на автомобиле "Ауди 100" двигался по автодороге Р83 в направлении от деревни Большая Турна к деревне Малая Курница. Вблизи перекрестка автодороги и ул. Виноградной в агрогородке водитель совершил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Брестской детской областной больницы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома