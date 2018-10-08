В Брестском районе женщина погибла под поездом

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе поезд смертельно травмировал женщину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Несчастный случай произошел 6 октября около 10.50 на станции Лыщицы. На пешеходном переходе через железнодорожные пути дизель-поезд сообщением Высоко-Литовск - Брест сбил жительницу деревни Малые Щитники 1969 года рождения. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка. Задержка поезда составила 10 минут.-0-
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