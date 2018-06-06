6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе мужчина напал с топором на прохожих, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.
Инцидент произошел вечером 2 июня. Установлено, что мужчина 1988 года рождения сначала устроил дебош в Буда-Кошелево, затем отправился в одну из деревень района, где принялся бить окна в домах.
Местные жители пытались остановить злоумышленника, однако мужчина набросился на них с топором. В результате двое пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Нападавший задержан. Причины и мотивы произошедшего выясняют следователи. По предварительным данным, он был трезв. Биологические образцы отправлены на экспертизу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство.-0-
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