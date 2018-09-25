В Быховском районе "рыбаки" нанесли ущерб природе более чем на Вr145 тыс.

25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Быховском районе возле деревни Воронино задержали трех браконьеров, которые "рыбачили" с помощью электроловильной установки, сообщили БЕЛТА в Могилевской областной государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Трое местных жителей в момент задержания успели вытащить из реки Ухлясть 922 рыбешки, в том числе более 100 щук. Вред природе при ловле рыбы электроустановкой - чрезвычайный, ведь от электротока погибает все живое в водоеме. В этом случае ущерб природе оценили более чем в Вr145 тыс.

За незаконную рыбалку в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.-0-