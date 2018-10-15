В Чашниках автомобиль сбил велосипедистку

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Чашниках автомобиль сбил 62-летнюю велосипедистку, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Инцидент произошел 14 октября около 20.40. Водитель Citroen Xsara на улице Ленинская наехал на двигавшуюся в попутном направлении 62-летнюю велосипедистку. По словам водителя, его ослепила светом фар встречная машина. В результате ДТП женщину с травмами доставили в Новолукомльскую районную больницу.

По факту аварии проводится проверка.-0-