В Чашниках автомобиль сбил велосипедистку

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Чашниках автомобиль сбил 62-летнюю велосипедистку, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Инцидент произошел 14 октября около 20.40. Водитель Citroen Xsara на улице Ленинская наехал на двигавшуюся в попутном направлении 62-летнюю велосипедистку. По словам водителя, его ослепила светом фар встречная машина. В результате ДТП женщину с травмами доставили в Новолукомльскую районную больницу.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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