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В Чашниках ограбили банкомат

Происшествия 08.05.2018 | 16:19
Фото УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Чашниках ограбили банкомат, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Ограбление произошло ночью 5 мая около 02.20. Неустановленные преступники через пластиковое окно проникли в помещение библиотеки, расположенной в доме культуры бумажной фабрики "Красная звезда", вскрыли двери сервисной зоны и сейфовой части банкомата, принадлежащего ОАО "Белагропромбанк". В результате были похищены четыре кассеты с денежной наличностью на общую сумму Br24,8 тыс.

По данному факту Чашникским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК РБ (кража, совершенная в особо крупном размере).

По словам Виталия Сапроненко, похищенные кассеты представляют собой пластиковый короб темно-серого цвета размерами 50х25см, с указанием принадлежности к конкретному банкомату. "После вскрытия и извлечения денежных средств, как правило, преступники избавляются от них и могут оставить кассеты в любом доступном месте: в лесу, на обочине дороги, на территориях заброшенных земельных участков", - отметил представитель УВД.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, которые располагают какой-либо информацией о совершенном преступлении или о местонахождении похищенных кассет, на условиях анонимности и вознаграждения обратиться в ближайший отдел милиции или по телефону 102.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома

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Теги
кража, МВД, Чашники
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