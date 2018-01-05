В Чашниках приостановлено движение по мосту через мелиоративный канал

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках временно запрещено движение по мосту через мелиоративный канал, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Плановый осмотр мостов в Чашниках проводился 4 января. "После его завершения районное подразделение МЧС получило информацию том, что на мосту по ул. Луначарского, который ведет через мелиоративный канал к д. Браздецкая Слобода, выявлены угрожающие безопасной эксплуатации дефекты", - рассказали в управлении. Мост введен в эксплуатацию в 1950 году, ремонт произведен в 1988-м. В Браздецкой Слободе проживает 45 человек.

Вечером того же дня председатель комиссии по ЧС при Чашникском райисполкоме Михаил Папко принял решение о прекращении транспортного движения по мосту до проведения комиссионного обследования. Обеспечение движения по объездной дороге организовано ОГАИ Чашникского РОВД. Объезд увеличил путь на 17 км. Экстренные службы проинформированы о прекращении движения транспорта по мосту.

Сегодня запланировано проведение внеочередного заседания комиссии по ЧС при Чашникском райисполкоме для выработки и принятия решения.-0-