В Чаусском районе легковушка врезалась в фуру: пострадал ребенок

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе легковой автомобиль врезался в фуру, в результате ДТП пострадали два пассажира - пятилетняя девочка и 59-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 14 октября около 13.40 на 49-м км дороги Могилев-Чериков-Костюковичи. 31-летний житель города Чаусы на "Ауди 80", не убедившись в безопасности совершаемого маневра, по полосе разгона выехал на основную полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.

Пассажиры, которые ехали на заднем сиденье "Ауди" - пятилетняя девочка и 59-летний мужчина - получили телесные повреждения. Их госпитализировали. Несовершеннолетняя пассажирка ехала в машине без специального детского удерживающего устройства. Выяснилось, что водитель "Ауди" ранее был лишен водительского удостоверения.

По факту ДТП проводится проверка.-0-