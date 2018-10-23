23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске пьяный водитель врезался в автомобиль милиции и попытался скрыться, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 21 октября.

Мужчина 1985 года рождения ехал на "Фольксваген Поло" по ул. Гагарина. С ним в салоне находился и владелец автомобиля - местный житель 1991 года рождения.

Водитель "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался патрулирующий милицейский служебный автомобиль. Для избежания лобового столкновения милиционер-водитель съехал на обочину. В результате гражданская машина вначале ударилась в левое заднее крыло и колесо милицейского УАЗ, а затем - в задний бампер другого автомобиля, стоящего на обочине. Пострадавших нет.

После столкновение водитель "Фольксвагена" попытался скрыться, однако был задержан милиционерами и доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация алкоголя в крови составила 2,64 промилле соответственно. Владелец транспортного средства от прохождения алкогольного освидетельствования отказался.

В отношении водителя составлено два административных протокола. Ранее он многократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений в сфере дорожной безопасности. Владелец "Фольксваген Поло" также привлечен к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу в состоянии алкогольного опьянения.-0-