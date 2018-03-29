29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе работники МЧС спасли упавшую в колодец женщину, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о нахождении человека в колодце в деревне Долгое Чериковского района поступило 27 марта в 6 ч. 20 мин. Прибывшие спасатели обнаружили в колодце на глубине 12 м женщину, которая находилась по пояс в воде и ждала помощи. Пострадавшую извлекли, используя пояс пожарного.

Женщина 1953 года рождения была помещена в районную больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

Каким образом пострадавшая оказалась в колодце, она не объяснила.-0-