29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чериковском районе работники МЧС спасли упавшую в колодец женщину, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о нахождении человека в колодце в деревне Долгое Чериковского района поступило 27 марта в 6 ч. 20 мин. Прибывшие спасатели обнаружили в колодце на глубине 12 м женщину, которая находилась по пояс в воде и ждала помощи. Пострадавшую извлекли, используя пояс пожарного.
Женщина 1953 года рождения была помещена в районную больницу с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".
Каким образом пострадавшая оказалась в колодце, она не объяснила.-0-
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