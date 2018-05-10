10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе бесправник на легковушке врезался в дом и погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 9 мая около 22.00 в деревне Кулики. "Минчанин на Citroen C1 ехал в сторону дороги Минск-Могилев и на закруглении не справился с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в забор, а после в жилой дом. В результате водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными переломами был госпитализирован", - рассказали в ГАИ.
Мужчина никогда не получал водительского удостоверения, он и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото Госавтоинспекции Минской области
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