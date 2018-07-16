В Червенском районе ночью горел магазин

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе горел магазин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Луч поступило спасателям 16 июля около 1.40. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, магазин горел открытым пламенем. Огонь уничтожил продовольственную продукцию, товары, имущество, кровлю.
Причина пожара устанавливается. Одна из версий - поджог.-0-
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