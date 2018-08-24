В Дятлово спасатели достали упавшего в колодец мужчину

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дятлово Гродненской области спасатели достали упавшего в колодец мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Вызов поступил спасателям днем 23 августа от супруги жителя райцентра. "Мужчина упал в колодец на частном подворье. Он находился на глубине около 6 м на обломавшейся лестнице. В момент происшествия уровень воды составлял примерно 1 м, - рассказали в МЧС. - С помощью спасательной веревки и страховочной привязи мужчину извлекли из колодца. Он был госпитализирован с переломами обеих костей голени".
Со слов семейной пары, мужчина залез в колодец по деревянной лестнице для ремонта. В какой-то момент ступеньки обрушились и он упал с высоты 6 м в воду, после чего смог подняться и держался за остатки лестницы до прибытия спасателей.-0-
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