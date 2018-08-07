7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе водитель погрузчика украл 330 л дизтоплива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Оперативники группы по борьбе с экономическими преступлениями Дятловского РОВД выявили факт хищения топлива механизатором одной из сельхозорганизаций района. "Ранее несудимый мужчина, фото которого размещено на Доске почета среди прочих работников аграрной отрасли этого предприятия, с февраля по июль, работая на погрузчике, похитил около 330 л дизельного топлива", - рассказали в пресс-службе.

Похищенную солярку нашли за гаражом подозреваемого. Для ее хранения он приспособил специальные бочки. Топливо мужчина не продавал, а использовал в личных нуждах. Уголовное дело возбуждено по ст. 211 УК (присвоение либо растрата).-0-