31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе 7-летнего мальчика доставили в больницу с алкогольным опьянением, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Как выяснилось, мать ребенка, уходя на работу в ночную смену, оставила сына под присмотром своего 16-летнего брата. Подросток взял племянника с собой на водоем. Там к ним присоединился еще один приятель, и все трое стали распивать алкоголь - водку и пиво.
По дороге домой ребенку стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. В больницу мальчик поступил с диагнозом "алкогольное опьянение тяжелой степени".
По данному факту милиция проводит проверку.-0-
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