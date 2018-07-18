В Добрушском районе ударивший ребенка мужчина арестован на 3 месяца

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Добрушского района назначил 3 месяца ареста мужчине, признанному виновным в умышленном причинении ребенку легкого телесного повреждения. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
В суде мужчина вину признал частично, отметив, что произошедшее помнит смутно, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В пользу несовершеннолетнего потерпевшего в качестве возмещения материальной компенсации морального вреда взыскана Br1 тыс. Приговор вступил в законную силу.
Как установлено предварительным следствием, мужчина, ранее судимый, имеющий неснятую и непогашенную судимость, в состоянии алкогольного опьянения проник в дом сожительницы через окно. В спальне между ним и ее сыном произошел конфликт из-за просмотра мальчиком телевизора. Мужчина нанес ребенку не менее двух ударов: один пришелся в область губы, другой - в затылочную область головы. По этому факту прокуратурой Добрушского района в январе текущего года было возбуждено уголовное дело.-0-
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