В Добрушском районе женщину нашли убитой после семейной ссоры, муж пытался покончить с собой

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе мужчина задержан по подозрению в убийстве жены, он пытался покончить с собой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По данным следствия, в ходе конфликта между супругами 60-летней женщине были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась. Тело женщины нашел в доме ее сын спустя несколько часов. Он сообщил о происшествии в скорую помощь и милицию.

"В настоящее время с целью установления всех обстоятельств происшествия и точной причины смерти женщины назначен комплекс экспертных исследований", - проинформировала Юлия Гончарова.

По подозрению в совершении преступления задержан супруг погибшей. Он был обнаружен сыном в гараже на территории домовладения с резаными ранами. Телесные повреждения свидетельствуют о попытке суицида. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.139 (убийство). Его расследует Добрушский районный отдел Следственного комитета. "Готовятся материалы для предъявления обвинения фигуранту и применения к нему меры пресечения", - отметила Юлия Гончарова.-0-