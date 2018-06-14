В Дрибинском районе двое мужчин отравились неизвестным веществом в погребе

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Дрибинском районе двое мужчин отравились неизвестным веществом, их достали из погреба без сознания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Сообщение о нахождении двух человек в погребе в частном домовладении в д. Преображенск Дрибинского района поступило спасателям 14 июня в 00.07. По прибытии к месту вызова было установлено, что в хозяйственной кирпичной постройке в погребе глубиной 3 м находятся без сознания сыновья хозяина дома 1988 и 1991 годов рождения. Работники МЧС извлекли пострадавших из погреба и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение Дрибинской центральной больницы с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом", их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Предварительно, отравление произошло от утечки продуктов брожения в погребе из неплотно закрытых бочек. Сотрудники Дрибинского районного центра гигиены и эпидемиологии провели отбор пробы воздуха в погребе для лабораторного исследования.-0-
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