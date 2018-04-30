30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичине при ДТП пострадали пять человек, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.

ДТП произошло 29 апреля около 16.50 на перекрестке ул. Чкалова и ул. Горького. По предварительной информации, 31-летняя местная жительница на автомобиле "Фольксваген Мультиван" двигалась по ул. Горького в направлении от ул. Вокзальная к ул. Чкалова. На перекрестке женщина не уступила дорогу водителю автомобиля "Фольксваген Пассат", который двигался по главной дороге.

В результате столкновения пострадали водитель автомобиля "Фольксваген Мультиван" и пассажиры "Фольксваген Пассат": 35-летняя женщина и ее дочь, которую она перевозила на руках, а также 7-летняя и 16-летняя девочки. Пострадавшие госпитализированы в УЗ "Дрогичинская ЦРБ".

По факту ДТП проводится проверка.-0-