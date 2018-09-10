В Дрогичинском районе двое подростков повредили светофоры на ж/д переезде

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе двое подростков повредили на переезде железнодорожное оборудование, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел в ночь на 8 сентября вблизи деревни Липники. В РОВД обратился бригадир железнодорожных путей. Мужчина сообщил, что на перегоне Дрогичин-Трудовая неизвестные повредили четыре надолба и два светофора. Во время оперативно-разыскных мероприятий хулиганы были найдены. Ими оказались ученики девятого класса - 14-летний житель Дрогичина и его 15-летний приятель из деревни Липники.
Своими действиями подростки причинили Жабинковской дистанции пути ущерб на Br400. Дрогичинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК.-0-
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