В Дрогичинском районе двое подростков повредили светофоры на ж/д переезде

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе двое подростков повредили на переезде железнодорожное оборудование, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 8 сентября вблизи деревни Липники. В РОВД обратился бригадир железнодорожных путей. Мужчина сообщил, что на перегоне Дрогичин-Трудовая неизвестные повредили четыре надолба и два светофора. Во время оперативно-разыскных мероприятий хулиганы были найдены. Ими оказались ученики девятого класса - 14-летний житель Дрогичина и его 15-летний приятель из деревни Липники.

Своими действиями подростки причинили Жабинковской дистанции пути ущерб на Br400. Дрогичинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК.-0-