В Дрогичинском районе на сбившего ребенка водителя легковушки завели дело

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе за наезд на малолетнего ребенка в отношении водителя легкового автомобиля возбудили уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. "Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию", - рассказал Дмитрий Иванюк.

Как сообщалось, дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июня около 19.50 в деревне Брашевичи. Местный житель 1986 года рождения двигался на автомобиле "Фольксваген Гольф" и наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть ребенка 2015 года рождения. Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы.-0-