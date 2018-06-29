В Дрогичинском районе ребенок получил ожоги, разжигая костер бензином

29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе 8-летний ребенок получил ожоги при разведении костра, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
Несчастный случай произошел 26 июня в агрогородке Радостово. Школьник на время каникул приехал из Бреста погостить у бабушки. Пока пенсионерка занималась домашними делами, он решил развести на участке костер с помощью бензина. В результате мальчика обожгло вспыхнувшим пламенем. С ожогами обеих рук и лица второй степени его госпитализировали в Дрогичинскую районную больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
Спасатели настоятельно рекомендуют взрослым проявлять бдительность и не оставлять детей без присмотра, особенно в период летних каникул. "Не лишним также будет рассказать ребенку о том, к каким последствиям может привести шалость с огнем", - дополнил представитель УМЧС.-0-
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