5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе водитель прикинулся мертвым перед инспекторами ГАИ, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел 4 февраля около 4 часов утра вблизи д. Новая Попина. Водитель автомобиля "Ауди А6" не выполнил требования инспектора ГАИ об остановке, ускорился и попытался скрыться. К преследованию нарушителя присоединились несколько экипажей ГАИ, которым удалось заблокировать "Ауди". Тогда водитель пересел на заднее пассажирское сидение и заблокировал двери автомобиля изнутри. Инспекторы неоднократно предлагали мужчине выйти из автомобиля, но он не реагировал.

Для оказания помощи водителю, который не подавал признаков жизни, было принято решение разбить стекло, чтобы открыть дверь автомобиля. Инспекторы доставили "больного" в больницу, где он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 27-летнего местного жителя составлены три административных материала.

Примерно в это же время похожий случай произошел в Ивацевичах. Внимание инспекторов ГАИ привлекло неадекватное поведение на проезжей части дороги водителя автомобиля "Рено Логан". Водитель, местный житель 1986 года рождения, отказался выйти из автомобиля. Кроме того, оставаться в салоне автомобиля ему помогали пассажиры, которые держали его за одежду. Требования сотрудников ГАИ водитель не выполнял, хотя его неоднократно предупреждали о применении физической силы. Очередной отказ закончился для нарушителя изъятием из салона автомобиля и применением к нему специальных средств. На спасение товарища выдвинулись его друзья-пассажиры - местные жители 1995 и 1996 годов рождения. Провоцируя сотрудников ГАИ, они пытались освободить своего товарища.

Ночные приключения для компании закончились в Ивацевичском РОВД. В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственные действия. На водителя и пассажиров "Рено" составлены административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-