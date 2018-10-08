8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе задержали водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 7 октября в третьем часу ночи на автодороге Дубовая - Деревная - Субботы. По предварительной информации, на 19-м км дороги водитель наехал на 28-летнего жителя д.Татарья. Предположительно, мужчина лежал на проезжей части и не был обозначен световозвращающим элементом. Пешехода госпитализировали в Дрогичинскую центральную районную больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя и марка автомобиля были установлены. Как оказалось, за рулем ВАЗ-2106 находился 18-летний житель д.Завелевье. Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства.

По факту ДТП проводится проверка.-0-