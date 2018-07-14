В ДТП под Лунинцом пострадала женщина-водитель, ее 7-летняя дочь и котенок

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль "Мазда" перевернулся в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 12 июля. За рулем автомобиля находилась 28-летняя жительница деревни Вулька-2, на 24-м км автодороги Межлесье - Дворец - Язвинки она не справилась с управлением и допустила занос. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Женщина была пристегнута ремнем безопасности и получила лишь ушибы и ссадины. Ее семилетняя дочь, сидевшая на переднем пассажирском сидении, не пострадала благодаря детскому удерживающему устройству и ремню безопасности. Также в салоне находился котенок, который отделался легким испугом.

Проводится проверка.-0-